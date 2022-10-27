疫情下企業“衛星辦公室”數量大增

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【共同社10月27日電】日本總務省26日公佈的數據顯示，地方政府參與招攬的企業“衛星辦公室”開設數截至2021年度末達到1348處，增至上年度的1.5倍。2021年度新開設505處，是上年度的1.9倍。原因可能是新冠疫情下遠程辦公的普及和接納方通信環境的完善。 從都道府縣來看，北海道以110處居首，之後依次為新潟95處、岐阜89處、德島86處、長野79處。從行業來看，軟件開發、網頁製作等信息服務業較為突出。 根據總務省從地方政府了解的情況，各行業人士共同使用的“共享辦公空間”（Coworking Space）、在旅遊地辦公的“工作度假”（Workation）相關的諮詢較疫情前增加。另一方面，也有意見稱這類辦公方式“大多早早退出，如何紮根是課題”。 數量較2020年度的29處大幅增加的岐阜縣負責人分析稱，“疫情下地方據點的需求擴大”。認為新設對縣外企業的補貼、為促進接納而與市町村舉辦學習會等，近年全面開展的招攬工作也是原因之一。（完）