日本2021年度不上學中小學生超過24萬人

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【共同社10月27日電】27日從日本文部科學省就問題行為和不去上學實施的調查中獲悉，在全國的國公私立小學和初中，2021年度缺席30天以上的不去上學的兒童為244,940人，較2020年度增加24.9%（48,813人），創新高。這是首次超過20萬人，增幅也最大。小學、初中和高中等的欺凌事件認知數量增加19.0%，達到615,351起，創新高。小學、初中和高中學生自殺人數為368人，減少了47人。 文科省分析稱，在不去上學人數激增的背景中，可以看到新冠疫情的影響。文科省說明稱“有意見指出運動會和遠足等學校活動受限，去上學的意願下降。還有事例報告稱停課導致的生活節奏紊亂沒有恢復”。也有意見指出，選擇Free School等學校以外的學習場所變得容易了。 小學生中，不去上學的有814,98人，佔全體小學生的1.3%；初中生有163,442人，佔5.0%。與約10年前相比，小學生增至近4倍，初中生則為近2倍。若按初中一個班有40人計算，那麼就是每班有2人不去上學。在並非義務教育的高中，則有約5萬人，與新冠疫情擴大前的水平相同。 學校認為的初中生和小學生不去上學的理由中，最多的是“沒精神、感到不安”，佔49.7%；“生活節奏紊亂”為11.7%；“不含欺凌的朋友關係”為9.7%。 以擔心感染新冠和避免感染為由，休息30天以上的小學、初中和高中學生有717,04人。該數字不包含在不去上學人數中...