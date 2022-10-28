警方就餃子王將社長遭槍殺案申請逮捕令

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【共同社10月28日電】有關經營“餃子王將”的王將食品服務公司社長大東隆行（當時72歲）2013年12月遭槍殺一案，特定危險指定暴力團工藤會（北九州市）系的暴力團相關人員田中幸雄（56歲，另案服刑中）被認為涉案可能性較大，京都府警方以殺人和違反《槍刀法》的嫌疑對其申請了逮捕令。辦案人員27日透露了上述消息。 據辦案人員透露，案發現場附近找到的煙蒂上的附著物DNA分型與田中的一致。煙蒂與他平時所吸的香煙品牌相同。據悉目前尚不清楚他與大東之間的明確交集，警方打算在今後的案件偵辦中查明其犯罪動機及有無共犯等。 槍擊案發生在2013年12月19日凌晨5點45分左右。到公司上班的大東在京都市山科區的總部大樓前停車場下車，然後被不明人員開槍擊中腹部和胸部，車上留有一百幾十萬日元現金。大東身中4槍，警方認為兇手對槍支很熟悉。 田中因在福岡市槍擊大型建築商“大林組”的車輛遭逮捕並被起訴。2020年11月被福岡高等法院判處有期徒刑10年，判決已生效。 圍繞王將食品服務公司，負責調查其與反社會勢力之間關係的第三方委員會於2016年3月公佈報告稱，大東在就任社長前曾與特定企業集團的老闆存在不當交易。警方據此更傾向於認為該案是一起以公司糾紛等為背景的有組織犯罪。（完）