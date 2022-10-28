日本創設去碳化支援基金 官民攜手力促實現目標

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【共同社10月28日電】為了實現到2050年溫室氣體淨零排放的日本政府目標，從資金層面扶持民間項目的官民基金“去碳化支援機構”28日成立。支援對象設想的是導入可再生能源、保護森林、研發替代塑料的原料等廣泛項目。通過政府出資來吸引民間資金，官民攜手從籌措資金困難的研發階段就提供支援。 在東京都內召開的成立大會上，環境相西村明宏強調：“將不拘泥於先例，積極果斷地提供資金，希望大家創建出眾多項目。” 成立時確保了共204億日元（約合人民幣10億元）資金，由政府的102億日元財政投融資和金融機構等82家單位的出資構成。2022年度若加上政府的追加出資，那麼就可以提供約300億日元資金，2023年度也將活用最多400億日元的財政投融資。 支援項目需要滿足對去碳化的貢獻度和盈利性等國家標準，由該機構實施審查。機構提供的資金以企業募資總額的一半為上限。環境省表示已收到了約200起諮詢。 該基金繼承了對地區導入再生能源提供支援的“綠色金融推進機構”的項目，擴充了出資對象。推進機構常務理事田吉禎彥出任支援機構的社長。發起人除了日本政策投資銀行外，還有瑞穗等三家大銀行。 政府估算要實現去碳化，今後10年需要官民合計投資150萬億日元。政府把“去碳化支援機構”的措施視為先驅性舉措。（完）