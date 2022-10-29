日企在愛知縣測試自動駕駛巴士

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【共同社10月29日電】日本愛知縣和NTT都科摩等的企業集團28日，在聯結中部機場（該縣常滑市）和對岸的道路上，實施了自動駕駛巴士的實證試驗。在有對向行駛車輛和行人的狀態下進行測試，確認了安全性。該縣表示，這是國內首次在汽車專用收費道路上活用磁性傳感器進行自動駕駛。 試乘巴士的愛知縣知事大村秀章說：“試驗取得進展，朝著實用化走近了一步。該巴士作為前往機場的交通工具是有需求的，我們將盡己所能。” 試驗路線約有5公里，部分區間的道路上埋下了小型磁石，安裝了傳感器的巴士一邊感知磁力，一邊行駛。還並用了衛星定位系統（GPS）和把握周圍狀況的激光。力爭更加安全地在汽車專用道路上實施自動駕駛。 司機坐在駕駛席上，進行操作方向盤和加速等輔助工作，以最高時速約60公里的速度行駛。在遠程管理室內，測試人員通過安裝在巴士內外和路線上的攝像頭的影像隨時確認行駛狀況。 此外還設想遊客等乘坐，在周遊常滑市內的路線上也做了行駛測試。（完）