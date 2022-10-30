二戰台灣少年工憶當年 告誡“戰爭很可怕”

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【共同社10月30日電】二戰期間在神奈川縣橫須賀市的日本海軍研究開發設施“海軍航空技術廠”作為少年焊接工製造特攻機“櫻花”的台灣人東俊賢（92歲）29日在該市發表演講，面對約180名參加者表示“戰爭真的很可怕”，強調和平的寶貴和日台交流的重要。 日本為彌補戰時勞動力不足，從統治下的台灣選拔了約8400名12至20歲的台灣少年工，東俊賢就是其中之一。當時14歲的他於1944年5月抵日，不僅製造“櫻花”，還參與火箭動力戰機“秋水”的試製。 東俊賢說自己當時過著每天早上5點起床且連續加班的艱辛生活，心想著“為國”而十分努力。他還記得脖子圍著白絲巾的特攻隊員們到訪工廠，問候說“大家辛苦了，明天就去殲滅敵人”的場面。他痛苦地回憶稱“當時無言以對”，並呼籲停止令人討厭的戰爭。 東俊賢在日本戰敗後的1946年回到台灣任教，之後來到日本攻讀電子工學，並在台灣成立了電子零部件公司，將其發展成為擁有約600名員工的企業。東俊賢強調日台關係有著良好的紐帶，指出相互幫助很重要。（完）