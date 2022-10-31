沖繩首里城火災滿3週年 正殿重建即將動工

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【共同社10月31日電】2019年日本沖繩縣那霸市的首里城正殿等共6棟建築全部燒毀，這起火災到31日滿3週年。首里城被視作“沖繩象徵”，其燒塌的景象令許多人感到失落。在首里城公園，正殿重建工程啟動前，公開復原過程的“展示重建”也將推進。為吸取火災的教訓，當天清晨起在公園內與市消防局舉行了聯合消防演練。 正殿重建的動工儀式將於11月3日舉行，預計2026年內完工。據內閣府稱，正殿重建費用約為120億日元（約合人民幣6億元）。該縣獲得國內外捐款逾55億日元，預計用於正殿的木材和雕刻等費用。復原後還將採用噴淋設備，此前出於景觀方面的理由等並未設置。 重建需要超過500根木材，最初採購受到擔憂，但現已敲定主要使用國產絲柏，部分使用“沖繩白背櫟”等木材。本月11日開始，向建在中心位置“御庭”的倉庫搬入木材，內閣府負責人表示“籌措順利”。 另一方面，鑑於用漆塗紅的首里城建築本身被譽為“巨型琉球漆器”，保證打造裝飾的工匠成為課題。在1945年沖繩戰役中燒毀、在1992年復原至今30年過去，了解當時情況的工匠年事漸高。沖繩縣去年3月公佈的重建基本計劃中寫入，考慮到未來的維護管理，“力爭持續性培養技術人員”。 2019年10月31日凌晨2點半前後，從正殿開始起火。沖繩縣警方和消防部門未能鎖定此次火災的起火原因。（完）