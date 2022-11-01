獨家：日政府已著手確保明年所需新冠疫苗用量

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【共同社11月1日電】10月31日從相關人士處獲悉，日本政府設想2023年繼續實施新冠疫苗接種，已開始為確保所需用量與企業交涉並協調預算。明年以後的接種方針尚未確定，但考慮到預想每年需要一兩次追加接種的專家意見和反復出現新一波疫情的可能性，此舉旨在採取防備。 政府目前公佈的方針是，為防備“第八波”疫情，力爭年內完成面向12歲以上所有人群的應對奧密克戎毒株的疫苗接種工作。 據相關人士透露，探討明年以後的具體接種方式時，將考慮奧株疫苗效果持續時間、疫情流行狀況和新變異毒株蔓延時的病毒性質。 日本政府雖然支援國內企業的疫苗開發，但由於目前僅有海外企業的奧株疫苗實際投入使用，向美國藥企輝瑞和莫德納追加購買將是確保明年疫苗用量的有力手段。 奧株疫苗面向至少已完成2劑接種的12歲以上人群可接種一次，有應對目前主流亞型“BA.5”和以往流行的“BA.1”的2種。政府10月把與上次接種的間隔時間縮短為至少3個月，呼籲民眾年內接種以防備冬季出現第八波疫情與流感同時來襲。 10月20日召開的厚生勞動省疫苗小組會會議上，專家預想疫苗預防效果將隨時間減弱，指出可能出現免疫逃逸能力更強的新變異毒株。還有專家表示，“預想每年需要一兩次追加接種”。（完）