日本政府擬繼續修改被指“壓榨”的外國實習生制度

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【共同社11月1日電】日本加強對外國人技能實習生的保護及對接納方等監督的《技能實習恰當化法》到1日已施行5年。惡劣的案例成為行政處分的對象，外界對該法的效果予以肯定，但另一方面不付工資及長時間勞動等“壓榨”做法不絕於後。政府有意著手全面修改實習制度，預計最快年內設置專家會議。 實習制度在苦於人手短缺的產業被廣泛利用，2021年實習生約有35萬人。實習生在部分單位被作為“廉價勞動力”對待，過重勞動和不付加班費等問題頻發。以糾正制度的運用為目的，2017年11月上述法律施行。 法律生效後，設立了外國人技能實習機構，工作人員造訪對來日實習生提供支援的監理團體和接納單位，進行定期檢查。還開設了實習生可用母語諮詢的窗口，發生問題時負責保護和支援實習生。 至今為止發現違反法令、被政府作出取消許可或認定的行政處分的監理團體有35個，接納單位達345家。某監理團體的代表就法律施行的效果表示：“由於機構會進行實地檢查，所以實習單位遵守法令的意識也有所提高，有了緊張感。” 另一方面，該法施行後各地仍發現違法勞動及暴力等侵犯人權的情況。還有實習生提起訴訟，理由包括被強迫從事實習計劃中不允許的危險作業、以懷孕為由被強迫離職等。為逃離惡劣的勞動環境，還相繼發生實習生失蹤的情況，據出入國在留管理廳介紹，2021年有7000多人從接納單位消失。 針對此類事態，法務省今年以來召集專家梳理了實習制度的問題點。前法相...