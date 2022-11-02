在華被判有罪的從日本走私象牙案達45起

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【共同社11月2日電】環境保護團體“虎與象保護基金”1日公佈的調查報告顯示，確認到的2010～2019年因從日本走私象牙在中國被判有罪的案件共有45起，其中也有日本的登記商家參與的案件。其中15件發生在中國關閉國內象牙市場的2018年以後。報告指出“顯然，罪犯把日本市場視為供給源，將其作為了目標”。 《華盛頓公約》原則上禁止了象牙的國際交易。此外，很多國家因擔心引發走私等也紛紛關閉了國內市場。關於本月14日將在巴拿馬開幕的該公約締約國會議，出現了考慮到維持市場的日本而要求禁止國內交易的決議案。報告可能會對討論產生影響。 該基金分析了中國政府的判例數據。45起案件中，10起與日本人有關，其中4起有基於日本“物種保護法”在政府做了登記的象牙交易商或其員工參與。在1年零5個月裡走私象牙3噸多的案件中，大阪府的登記商家是供貨方。 有組織走私也較多，21起案件有3人以上參與，31起案件有多人分工負責採購和保管等。該基金秘書長坂元雅行律師指出，有組織犯罪性極高，強調稱“日本的合法市場損害了市場已關閉國家的舉措。日本應在締約國會議上做出關閉市場的決定”。 提交的決議案顯示，在無野生象的國家中，維持象牙交易的只有日本。 美國環保團體“環境調查機構”（EIA）也以一線報道為基礎表示，象牙從日本走私至中國並被沒收的案件在2018～2020年至少有72起。（完）