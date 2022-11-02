日本百貨店歲末商戰打響 各顯其能應對物價

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【共同社11月2日電】日本大型百貨店歲末商戰2日隨著三越日本橋總店（東京）開始受理預訂而打響。在以食品為主的物價漲幅達到歷史高位的情況下，價格大漲且似乎易受獲贈方喜愛的食用油和咖啡品種得到擴充。百貨店紛紛展現自身特色，例如面向聖誕節和跨年推出適合與親朋共享的名店料理和人氣甜點。 三越日本橋總店上午10點開門前，身穿號衣或和服的約40名員工聚集在賣場，高舉拳頭呼喊口號以壯聲勢。埼玉縣所澤市主婦（76歲）下單了送給朋友的海鮮和肉類。她表示：“會贈送只在這個時期買得到的具有特別感的商品。” 鑑於消費者想要儘可能減少支出的節儉生活意識高漲，大丸松坂屋百貨店對咖啡和調味料加大銷售力度。松屋以與去年歲末商戰同樣的價格推出了食用油、咖啡、黃油等的禮盒。負責人考慮到目前物價上漲，表示“贈送方或獲贈方應該都會高興”。 在與新冠共存理念逐漸被人們接受的背景下，也有不少百貨店致力於推出面向家庭聚會和帶有微奢感的商品。 三越伊勢丹控股為顧客準備的商品包括因富含美味成分且契合大眾口味而一直是饋贈佳品的香菇和風濃湯，以及使用掛川茶的甜點。崇光西武準備了河豚料理及軍雞鍋等可供多人享用的商品。高島屋則著重推出可在家中享用下午茶和手工芭菲的套餐。（完）