JR九州重啟“福岡-釜山”定期輪船航線

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【共同社11月4日電】日本JR九州高速船公司4日重啟了聯結博多港（福岡市）和韓國釜山的航線。受新冠疫情擴大的影響，該航線自2020年3月停航。據該公司透露，這是疫情後首次重啟聯結日本與海外的國際定期輪船航線。鑑於日本10月放寬邊境口岸防疫對策，航線得以重啟。人們期待通過激活日韓人員往來，訪日遊客能夠增加。 新建的高速船“QUEEN BEETLE”就航，用3小時40分鐘聯結“博多-釜山”。11月除了4日，在週六、週日也運航。普通票價為單程1.6萬日元（約合人民幣784元）。為了慶祝重啟，11月可半價乘船。12月以後的時刻表將在今後公佈。 日本政府為了充分發揮日元貶值的好處，主張擴大訪日遊客的消費。JR九州高速船社長水野正幸表示：“覺得為了購物和美食而來的韓國客人會增多。我們將推出能滿足需求的時刻表。” 據JR九州介紹，輪船的額定乘客數為502人，4日始發班次有128名乘客。11月各班次的預訂人數在100～200人前後，目前“尚有餘票”。 與母親一同乘坐始發班次的福岡市公司職員倉田佳穗織（23歲）笑著表示：“很高興能輕鬆前往。我期待品嚐韓國料理。” JR九州集團的日韓航線於1991年開通，迄今乘船人數累計超過650萬人。（完）