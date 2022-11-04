獨家：日團隊稱第六波起症狀嚴重的新冠患兒增加

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【共同社11月4日電】日本栃木縣自治醫科大學的團隊2日彙總調查結果稱，新冠病毒奧密克戎毒株流行的“第六波”疫情起，住院的新冠患兒與此前相比，痙攣等中等以上嚴重症狀增加。該團隊將於5日在福岡市召開的日本小兒感染症學會上公佈結果。據稱，到第五波為止幾乎沒有，也存在奧密克戎毒株重症化率上升的可能性。 該大學副教授田村大輔表示也可能第六波起感染人數驟增，嚴重病例集中出現。他指出“確實呈現出比以前更易重症化的傾向。健康的兒童也可能症狀加重”，呼籲探討接種疫苗。 該團隊分析了2020年4月到2022年9月，在該大學醫院住院的76名兒科患者。 第六到第七波的63名住院患兒中，佔36.5%的23人被診斷為中等症狀到重症，他們出現了需要吸氧或引起急性腦病的情況。去年夏季，到第五波為止的13名住院患兒有同樣症狀的是1人，佔比7.7%。 痙攣的發生率也是第六至第七波更高，死亡或出現嚴重後遺症的2人也是第六波起的患兒。有無基礎疾病和症狀是否嚴重沒有關聯。據稱，其他地區也可能呈現同樣的傾向。 另一方面，也有住院但無需治療的患兒。到第五波為止佔住院患兒的61.5%，而第六至第七波，該佔比則為12.7%。 接種完疫苗的僅為5人。該團隊認為若疫苗接種推進，或許避免住院的事例會更多。（完）