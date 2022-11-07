COP27開幕伊始發展中國家和發達國家鮮明對立

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【共同社沙姆沙伊赫11月7日電】6日在埃及開幕的《聯合國氣候變化框架公約》第27次締約方會議（COP27）上各方進行意見闡述，發達國家和發展中國家在全球變暖對策上的對立早早鮮明呈現。發展中國家以自身因發達國家排放溫室氣體而遭受損害為由，強烈要求新的支援。發達國家則有意把新興市場國家等拉入強化減排的潮流，對發展中國家主導討論的勢頭進行制約。 首日的會議決定把被稱為“損失和損害”的對發展中國家的受害支援定為正式議題。 洪水肆虐導致三分之一國土被淹的巴基斯坦作為發展中國家代表發言，指出“旨在應對損失和損害的加強合作並非慈善事業，而是正義的問題”，要求發達國家設立新的基金。 面臨海面上升危機的小島國家陣營也一致要求設立基金，擺出強勢態度稱：“易受氣候變化影響的人們處於不利境地，對此我們不會讓步。我們不會成為其他國家造成的污染下的無聲犧牲者。” 另一方面，包括日本、美國、澳大利亞在內的陣營強調稱：“通過加強溫室氣體減排措施，能減少損失。”瑞士和韓國等的陣營稱“經濟有望增長的國家有必要為緊急減排而率先採取行動”。雖然未點名，但上述發言均是要求包括中國等新興市場國家在內的所有國家加大減排努力。 與會相關人士表示，對損失和損害的支援成為正式議題是會議主席國埃及的意願，但“能得出何種結論還難以預料”。 COP27自7日起將舉行為期2天的首腦級會議，會期計劃至18日結束。（完）