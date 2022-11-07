烏高官稱IT軍對俄8千個目標實施網絡攻擊

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【共同社基輔11月7日電】烏克蘭數字轉型部副部長杜賓斯基日前在線接受共同社專訪時透露，為阻止假信息擴散，“IT軍”針對與俄羅斯防衛產業和克里姆林宮關係較近的媒體等約8000個目標實施了網絡攻擊。他主張稱，針對俄政府系企業俄羅斯天然氣工業股份公司和克里姆林宮的攻擊“獲得了成功”。 網絡空間的攻防戰近年來愈加激烈。杜賓斯基指出這是將第三國也捲入其中的“新次元”，強調了信息戰的重要性。 IT軍估計規模達21.5萬人。他們並非正規軍隊，而是無法鎖定身份的一群人，杜賓斯基介紹稱“很多是志願者”。他表示，不僅是烏克蘭籍的IT專家，“我們認為得到了來自全世界IT社會的支援”。 IT軍使用通信APP“Telegram”展開活動，以“散佈洗腦假信息”的媒體以及向戰爭提供資金的銀行為目標。據悉，他們還大量刪除數據，並攻擊了俄民間軍事企業“瓦格納”集團。 杜賓斯基稱，來自俄羅斯天然氣工業等的資金被用於進攻烏克蘭，並強調“哪怕能阻止他們的活動1天，也能拯救許多烏克蘭平民和士兵的生命”。 杜賓斯基還主張稱，俄羅斯“正在為製作難以識破的假新聞而使用人工智能（AI）等技術”。他批評稱，為在聯合國獲得支持，俄羅斯正試圖向非洲、中東、南美、印度和中國散佈假消息。（完）