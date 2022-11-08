日本力爭2025年使訪日遊客數恢復到新冠前水平

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【共同社11月8日電】有關受新冠疫情影響驟減的外國訪日遊客，日本觀光廳7日基本確定了力爭2025年恢復到新冠疫情前水平（2019年為3188萬人次）的目標。在地方的訪日遊客住宿人數將力爭超過2019年的累計4309萬人次。今後將探討具體目標和達成目標所需的政策，在明年3月底通過內閣會議敲定以2025年為目標的修訂版《觀光立國推進基本計劃》。 觀光廳7日在專家會議上提交了上述方針並獲得同意。 訪日遊客數2019年創歷史最高紀錄，後來受新冠疫情影響而陷入低迷，2020年為412萬人次，2021年僅25萬人次。鑑於國際機構預測2025年全球國際航空旅客數將恢復到2019年水平，觀光廳預計旅遊需求也將恢復。大阪･關西世博會和東京世界田徑錦標賽的舉行也被認為將帶動增長。 2030年訪日遊客達到6000萬人次的原定目標將繼續維持。 訪日遊客數恢復的過程中，將加大力度吸引遊客從城市轉向地方。觀光廳將致力於向全世界推介日本各地魅力的“觀光再啟動”事業，諸如接觸歷史性建築和文化的特別體驗及自然體驗。 訪日遊客的消費額也將在日元匯率走低的助力下，力爭早日達成5萬億日元（約合人民幣2472億元），超過2019年的約4.8萬億日元。 新冠疫情前訪日遊客數驟增，公共交通擁擠和亂扔垃圾等“觀光公害”成為社會問題。不僅要設法增加遊客人數，也要探討提升人均客單價和在日逗留天數的措施。（完）