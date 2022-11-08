專訪：KM Biologics社長稱推遲申請批准新冠疫苗

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【共同社11月8日電】日本明治集團旗下的製藥公司KM Biologics（熊本市）社長永里敏秋日前接受共同社採訪，就正在研發的新冠疫苗稱，申請批準的時間將推遲至明年4至6月。原本以利用醫藥品緊急批准制度為前提，計劃今年9月底提交申請，但因制度門檻較高而暫緩申請。永里表示“希望在下一年度向市場提供”。 緊急批准制度是為了迅速進行藥事批准而於5月新設的。然而作為首例申請的鹽野義製藥公司的新冠口服藥仍未結束審議。永里表示：“不知設立該制度是為了什麼。將按照以往方式申請。” KM Biologics不僅面向成人，也在推進開發以兒童為對象的疫苗。預計最遲明年3月得出兩種疫苗的臨床試驗結果。 該公司開發的疫苗為滅活疫苗，採用與流感和日本腦炎疫苗相同的製造方法。永里強調，與海外製造的疫苗相比，不良反應較少，“安全性較高”。他表示，如果新冠進入定期流行的“地方性流行”階段，人們會選擇已有實際成果的滅活疫苗，“希望接種率較低的兒童進行接種”。 另一方面，對於獲得藥事批准後的課題，永里提出應由中央政府設置變異毒株應對標準。他指出，新變異毒株被發現後從哪一階段開始臨床試驗並不明確，呼籲“必須盡快確定規則”。（完）