JR東日本將在東北地區率先採用掃碼閘機

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【共同社11月9日電】東日本鐵路公司（JR東日本）8日宣佈，將從2024下半年度起在東北地區採用可刷二維碼的新型閘機。未來該公司轄下的新幹線和普通鐵路將全部支持二維碼。這將是2001年引進交通IC卡“Suica”後閘機首次大變樣。 據JR東日本介紹，二維碼車票通過該公司的訂票APP“Eki-net”發行，可用智能手機隨時購票。除了在閘機上掃碼進出站外，在沒有閘機的車站也可通過APP辦理上下車手續。 公司將從率先著手準備的東北地區投入使用，並分階段擴大適用區域。還考慮推出可在一定區段內自由上下車的周遊票以及與旅遊設施門票配套的二維碼。背面為黑色磁力車票將減少使用，還考慮未來廢除以削減成本。 社長深澤祐二在8日的例行記者會上稱：“可使用Suica的車站仍將繼續推廣。在無人站等使用人數少的車站建議使用二維碼。”對於其他鐵路公司正在測試的刷信用卡進站方式，深澤表達謹慎態度稱“將視情況而定”。（完）