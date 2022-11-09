獨家：原統一教會問題救濟新法擬設罰則禁止惡意勸誘

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【共同社11月9日電】多名日本政府相關人士9日透露，政府正在就“世界和平統一家庭聯合會”（原“統一教會”）問題受害者救濟新法展開最終階段的協調工作，擬添加規定對違反惡意勸誘他人捐贈這一禁止事項的情況設罰則。此舉旨在確保法律實效性並防止惡意勸誘。政府力爭本月內提交至國會，正在加緊設計具體制度。 新法考慮到的是向教會進行高額捐贈和在信徒父母身邊受苦的“宗教二代”的支援。很有可能採取的具體方案是，根據惡意勸誘捐贈的程度，向教會發出要求中止此類行為的“勸告”，對拒不遵從的情況則施加罰款等行政處罰。視今後的探討情況，適用刑事處罰也可能成為選項。 官房長官松野博一在9日的記者會上透露，為了制定法律，將從警察廳、法務省和文部科學省等相關部門派遣職員，擴充消費者廳法制探討室的班底人手。自民黨幹事長茂木敏充9日中午與公明黨幹事長石井啟一在國會內會談，同意將攜手使新法成立。 立憲民主黨和日本維新會在面向法律完善的與自民、公明兩黨的磋商中，要求附加罰則禁止通過洗腦讓他人進行高額捐款的行為等。但由於難以定義洗腦，新法預計不會包含該內容。因此，朝野政黨之間協調不暢也在料想之中，新法在本屆國會會期內成立或將遭遇困難。 公明黨黨首山口那津男在黨內會議上指出新法包含與人權有關的重要內容，認為政府有必要確保法律體系的一致性並建立實效性。 首相岸田文雄與山口8日舉行黨首會談，雙方確認將以（1）禁止惡意勸誘捐贈、（2）...