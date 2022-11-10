日本單週新增新冠感染人數增至1.4倍

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【共同社11月9日電】日本厚生勞動省的統計顯示，截至8日的一週內，新冠病毒的新增感染人數是上週的1.4倍，所有都道府縣均呈現增加。厚勞相加藤勝信9日在向厚勞省建言獻策的專家組織會議上指出，儘管存在地區差異，但增加的趨勢今後也將持續，“有可能導致所謂的‘第八波’”。 加藤表示，假設此次疫情以與第七波相同的速度持續擴大，那麼“兩週後有可能超過上一波的峰值”。 國立感染症研究所在會議上出示估算結果稱，顯示死亡人數超出往年水平多少的“超額死亡”在8月為1.2萬～1.7萬人。不僅是感染新冠直接導致的死亡，而且受醫療告急影響，有人無法獲得醫療機構救治而死亡，這類死者也有可能激增。厚勞省的人口動態統計（初值）等顯示，8月死亡總人數為135649人，感染新冠死亡的超過了7000人。 厚勞省的統計數據顯示，按地區來看，德島的新增感染人數是上週的1.69倍，宮城為1.66倍，福井為1.60倍，漲幅較大。 共同社的統計顯示，全國的感染人數自10月起趨增，11月8日的單日新增感染人數超過了8萬人，接近第六波峰值（約10.4萬人）水平。北海道和東北地區的增加尤其明顯。氣溫下降、換氣通風變得困難可能是原因之一。 臨近歲末年初，許多人因忘年會和各種活動而接觸機會增多，全國性流行的勢頭有可能更猛烈。（完）