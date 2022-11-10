東京奧組委前理事高橋被第四次起訴

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【共同社11月10日電】圍繞東京奧運會和殘奧會相關瀆職案，東京地方檢察廳特搜部9日以涉嫌收受廣告巨頭ADK控股和官方特許奧運吉祥物毛絨玩具銷售商“Sun Arrow”的賄賂、構成受託受賄罪為由，對奧組委前理事高橋治之（78歲）實施追加起訴。這是對高橋的第四次起訴，被告對所有起訴內容均予以否認。 特搜部以AOKI控股渠道為切入口，自8月起多次逮捕或起訴高橋等人，此次的處置後調查工作告一段落。立案對象總計15人，高橋被指通過5個渠道共收受賄賂1.98億日元（約合人民幣980萬元）。奧組委的治理方式受到質疑，還可能對札幌市申辦2030年冬奧會造成影響。 特搜部9日以行賄罪對Sun Arrow前社長關口太嗣（50歲）、其父親前董事關口芳弘（74歲）在不逮捕的情況下起訴，對ADK控股前社長植野伸一（68歲）、前專務執行董事久松茂治（63歲）、前奧運擔當總部長多田俊明（60歲）這3名嫌疑人提起訴訟。 此外，對於在受賄罪中被視為上述兩家公司行賄接收方的諮詢公司“Amuse”（已解散）前代表松井讓二（75歲），特搜部在不逮捕的情況下起訴。雖然松井不處於構成受賄罪的立場，但特搜部認為他是與高橋合謀受賄的“無身份共犯”。 對高橋的追加起訴內容顯示，ADK方面委託他稱希望能入選贊助商合同的“銷售合作代理店”等，高橋遂於2017年11月至2022年1月期間，讓ADK方面分50次向自己的公司“COMMONS...