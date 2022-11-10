京大開發出多孔材料 未來有望用於氚過濾

Newsfrom Japan

【共同社11月10日電】京都大學特聘教授北川進等人的團隊9日在英國《自然》雜誌上發表研究成果稱，利用像活性炭那樣有無數極小孔洞的“多孔材料”，成功地將性質極其相似難以分離的水和“重水”高效分離。團隊介紹稱，其效率是傳統方法的100倍以上。據稱分離放射性物質氚在原理上也是可行的。 東京電力公司福島第一核電站不斷增多的處理水中就含有氚，成為了排放入海時的一大課題。該團隊表示：“與重水相比，氚與水的性質差異更大，更容易分離。今後也將對氚展開研究。”目前處於基礎研究階段，何時能投入實際應用尚未可知。 水分子中含有極微量的重氫（氘）、氚等氫的同位素，含有較多由重氫構成的水分子的水稱為重水。 該團隊開發的多孔材料上有無數直徑約1納米（1納米為十億分之一米）的超細微孔洞，呈網格狀整齊排列。小孔之間嵌入了能起到甄別水分子和重水分子閘門作用的分子。當含有這兩類水分子的蒸汽透過多孔材料時，水分子會以2倍以上的速度優先進入小孔，從而實現分離。 重水應用於放療及研究等，通常用蒸餾等方法從水中提煉，但需耗費大量能源，據悉市場價為每升20萬～30萬日元左右（約合人民幣9900元至14900元）。（完）