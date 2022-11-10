千葉大學等團隊發現超新星爆發後不久的景象

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【共同社11月10日電】日本千葉大學等組成的國際團隊在9日出版的英國《自然》雜誌上發表成果稱，成功捕捉到距離地球115億光年的恆星生命週期結束時出現“超新星爆發”後不久的情景。據悉，爆發的是一顆半徑約為太陽500倍、溫度較低的巨大恆星。 至今為止弄清爆發星球性質的只有距地球數億光年的超新星爆發，該團隊稱此次大幅刷新了紀錄。 超新星爆發使在恆星中合成的碳和氧等元素散佈到太空，帶動新星的形成及星系進化。但何種大小和質量的恆星會發生怎樣的爆發，這些詳情並不清楚。 該團隊從哈勃太空望遠鏡2010年12月觀測到的42億光年外的星系團圖像中發現了超新星爆發，根據周圍星系的信息等分析出其距離地球115億光年。圖像捕捉到了爆發產生的3種光，根據其亮度和顏色變化得出結論，分別為爆炸6小時後、2天後和8天後。該團隊分析稱，遙遠天體發出的光在抵達地球途中，受星系引力導致扭曲的“引力透鏡”現象的影響而同時到達。 據悉受爆發的影響，恆星急劇膨脹因而變亮，另一方面膨脹導致溫度下降，因此顏色變紅。 千葉大學天文物理學教授大栗真宗表示：“用同一方法觀測遙遠的宇宙，可以調查廣泛年代的天體形成史。”（完）