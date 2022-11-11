10月訪日外國遊客猛增至28萬人

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【共同社11月11日電】日本觀光廳11日公佈的統計初值顯示，以觀光為目的的10月新入境外國人為288,909人，是9月（19013人）的15倍多。主要原因是日本在10月11日放寬了新冠疫情邊境口岸對策。11月的數字也在大幅上揚，有望推動全國旅遊景區的客流恢復。 為國內旅遊提供助力的全國旅行支援措施到11日實施滿1個月。國土交通相齊藤鐵夫在記者會上強調：“很多景點的遊客超過去年同期，非常熱鬧，表明（各地的旅行支援）對喚起需求具有良好效果。” 基於出入國在留管理廳數據的訪日遊客統計初值在自民黨的會議上公佈。10月的日均訪日遊客在實施邊境口岸對策的10日前約為1900人，放寬對策的11日後躍升至約12900人。 11月的訪日遊客數截至7日為140,315人，日均入境人數在2萬人左右。 旅行支援措施10月11日在全國46個道府縣啟動，東京都在20日加入其中。齊藤就新冠感染者人數增加表示：“這是由都道府縣判斷能否繼續的制度。中央政府也會視疫情狀況妥善做出判斷。”關於明年之後是否繼續，他重申了之前的觀點稱將密切注視疫情狀況和需求動向。 旅行支援包括住宿費等打折和發放優惠券，每人一天最多可獲11000日元（約合人民幣560元）補助。項目主體為各都道府縣，費用由國家負擔。（完）