日政府為防備第八波疫情將出台具體措施

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【共同社11月11日電】為防備“第八波”新冠疫情，日本政府10日基本決定新設由都道府縣發佈的“對策強化宣言”，允許各地加強對居民避免外出的要求。以往的對策主要以老年人等為對象，今後將擴大至年輕人，當出現醫療緊張情況時，可發佈“醫療非常事態宣言”呼籲大幅減少通勤等。鑑於新增感染人數在全國範圍增加，針對比今夏“第七波”疫情更為嚴重的疫情將出台具體應對措施。 政府在11日召開的新冠感染症對策小組會上提出方案。 為厚生勞動省提供新冠對策建議的專家組織指出，本輪疫情蔓延程度有可能超出高峰時單日新增26萬人的第七波。厚勞相加藤勝信9日稱，若疫情以第七波同樣的速度持續蔓延，那麼兩週後就可能超過上一波的峰值。還可能出現新冠與流感同時流行的情況。 10日小組會會長尾身茂等人前往首相官邸造訪首相岸田文雄，表示認為現階段全國範圍將持續感染人數增加趨勢。岸田稱“如何防範嚴重的醫療體制緊張是頭等大事”。會面後，尾身向媒體表示“新一波疫情正在到來”，認為正在進入第八波。 根據新的方針，疫情分級從目前的5級調整為4級，把出現與今夏相同或更多的感染者的情況設定為第3級“疫情蔓延期”，疫情顯著蔓延的都道府縣可發佈對策強化宣言。之前的“BA.5對策強化宣言”中要求避免前往高風險場所的對象為老年人等，而新的宣言包含年輕人。對於多人聚餐及活動，呼籲包括放棄參加在內謹慎行動。 若出現感染人數超出預想導致患者激增、整個醫療體...