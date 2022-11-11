日本政府將根據疫情判斷是否繼續旅遊支援項目

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【共同社11月11日電】日本啟動促進國內旅行的全國旅遊支援項目、大幅放寬新冠邊境口岸防疫措施到11日已滿一個月。住宿和交通行業的預約激增，業績正在恢復。然而全國新冠感染人數增加，政府警惕出現“第八波”疫情。雖然正在討論明年也在一定期間繼續實施國內旅遊折扣項目，但政府考慮根據今後的疫情作出慎重判斷。 據近畿日本旅遊公司介紹，10月下旬受理的國內旅遊預約為上年同期的約3.5倍，恢復到疫情前約8成水平。旅遊預約網站“skyticket”運營公司的統計顯示，10月機票和住宿套餐旅遊的預約是上年同期的7倍。新幹線也“乘客激增”（JR東日本高層語）。 旅遊支援的項目主體是都道府縣，地方政府可根據疫情叫停該項目。北海道的感染人數9日創新高，負責人表示“將謹慎關注”。國土交通相齊藤鐵夫11日在記者會上稱，“中央政府也在密切關注疫情，將作出適當判斷”。 “Go To Travel”項目時，政府在2020年11月下旬因疫情蔓延決定把札幌等地排除在適用地區之外。12月下旬在全國叫停，當時的菅義偉政府被批評作出判斷過遲。 現在的旅遊支援項目計劃持續至12月下旬，預計歲末年初的旺季不適用該折扣。突然叫停有可能引發突擊需求和之後的基數效應下降，政府正在摸索明年的結束方式，包括減少每人一天最多1.1萬日元（約合人民幣560元）的補貼內容等。 支援項目使用為Go To確保的預算，接受政府撥款的都道府縣再分配給旅行...