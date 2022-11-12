詳訊：日政府出台新冠對策 新設兩個階段宣言

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【共同社11月11日電】日本政府11日召開新冠感染症對策小組會，決定了防備“第八波”疫情的兩個階段強化對策。新設都道府縣要求人們避免外出的“對策強化宣言”。若即便如此仍可能出現醫療緊張時則發佈“醫療非常事態宣言”，可要求大幅減少通勤、避免旅行和返鄉。 新增感染人數在全國範圍急速增加，疫情蔓延程度有可能超過今夏“第七波”。政府通過強化對策防備人員移動和接觸增多的年末。經濟再生擔當相後藤茂之在小組會後向記者說明稱：“將儘可能避免出現醫療緊張的情況。” 新設的兩個宣言沒有法律約束力。這是因為擔心若再度發佈對違反設有罰則、要求餐飲店停業等的“緊急事態宣言”和“防止蔓延等重點措施”，會嚴重限制社會經濟活動。新宣言僅要求避免外出，意在滲透社會與新冠“共存”的方式。 後藤介紹稱，強化對策是“增加了可呼籲居民採取更謹慎行動的選項”，還表示宣言意在中央政府對都道府縣的要求“給予認可”。 通過強化對策，把疫情分級從目前的5級調整為4級，將根據疫情和病床使用率來判斷。當出現可能使醫療體制負擔增大的感染人數時，將定為第二嚴重的3級“醫療負荷增大期”，都道府縣可發佈對策強化宣言，要求避免前往擁擠的場所等。 若發佈對策強化宣言後疫情仍持續蔓延，則發佈醫療非常事態宣言，要求大幅減少通勤、避免旅行和返鄉。關於活動將要求延期等，對於學校活動和社團活動則要求改變舉辦方式等進行慎重應對。（完）