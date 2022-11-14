H3火箭將更換與發射失敗火箭同一廠商的零件

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【共同社11月14日電】日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）11日透露，計劃本年度內發射、正在開發的H3火箭將更改設計，部分零部件改用其他廠商的產品。此事在當天的文部科學省委員會上獲得批准。據悉設計變更需要進行追加測試，但對發射日程並無影響。 對10月發射衛星失敗的小型固體燃料火箭“艾普斯龍”6號機進行驗證，JAXA分析認為，用於控制姿態的氣體噴射裝置閥門出現故障很可能是事故原因。 H3使用的是同一製造商的另一種閥門，為保險起見，預計將更換成其他廠商的產品、與有發射成功經驗的H2A火箭同樣的閥門。 由此，管道等也需更換，但由於重量僅發生數百克的變化，因此“對H3整體並無影響”。 “艾普斯龍”6號機10月12日上午9點50分，從內之浦宇宙空間觀測所（鹿兒島縣肝付町）發射升空。約6分半鐘後，由於姿態異常，JAXA從地面發送自毀指令炸毀了火箭，火箭與搭載的衛星一起墜入海中。失敗的原因可能是“管道堵塞”或“閥門未正常開啟”。（完）