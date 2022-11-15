俄烏衝突7個月排放溫室氣體至少約1億噸

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【共同社沙姆沙伊赫11月15日電】包括烏克蘭政府專家在內的國際研究團隊近日彙總的分析顯示，今年2月起的約7個月中，源於俄烏衝突的溫室氣體排放量換算為二氧化碳至少約有1億噸。據悉，這相當於同一時期荷蘭常規經濟活動的排放量。 由於不清楚激戰地等的情況，因此預計實際排放量更多。該團隊稱“若戰爭長期持續，排放量也會相應增多”，要求俄羅斯立即撤退。 詳細的分析在埃及舉行的《聯合國氣候變化框架公約》第27次締約方會議（COP27）會場上作了介紹。該團隊把（1）避難移動、（2）兩軍軍事行動、（3）攻擊造成的火災、（4）重建活動作為主要的排放原因，分別計算了排放量。 9月發現的俄羅斯向德國輸送天然氣的海底燃氣管道發生洩漏也被列為原因。烏克蘭主張是俄羅斯有意破壞了管道。 排放量最大的是需要大量基礎設施重建用水泥等的“重建”，排放量約達4800萬噸，之後依次為“火災”（約2300萬噸）、“燃氣洩漏”（約1400萬噸）。 由於重建相關排放將在戰後全面啟動，該團隊建議通過採用環保材料等可以控制影響，呼籲為烏克蘭的“綠色重建”提供國際協助。（完）