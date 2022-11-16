日環境相在COP27演講稱將援助減少氣象災害

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【共同社沙姆沙伊赫11月16日電】日本環境相西村明宏15日在埃及舉行的《聯合國氣候變化框架公約》第27次締約方會議（COP27）部長級會議上發表演講，稱“日本經歷自然災害的威脅”，表示將為亞太地區減少氣象災害而建立觀測和警戒系統。他強調，這是有關發展中國家受到氣候變化危害的“損失與受害”領域的支援。他還表示，“將呼籲主要經濟體進一步減排溫室氣體。” 在COP27上，“損失與受害”領域成為焦點。發展中國家方面強烈要求設立新的基金，發達國家是否同意受到矚目。西村並未提到新基金，但表示將向世界銀行運營的旨在提升抗災能力的基金撥款。時間和金額未定。 建立觀測和警戒系統是現有的一攬子支援措施之一，其中還包括共享氣象觀測數據和培養人才等。日企在當地設置觀測設備等，政府負責與對方國家協調。考慮引進應對農作物受害的保險商品等推進商務發展。 《巴黎協定》提出了“把氣溫控制在較工業革命前上升1.5度內”的目標，但按各國目前的對策被認為不可能實現。西村稱，“日本已經制定了與《巴黎協定》相整合的長期戰略和（到2030年的）減排目標”，表示將維持現有目標。他還敦促中國和印度等排放量較大的新興市場國加強措施。 西村指責俄羅斯進攻烏克蘭並表示，“在克服眼下能源危機的同時，推動到2050年實現淨零排放不可或缺。”（完）