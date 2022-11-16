數名中國人爆買免稅奢侈品 被查出逃稅逾7億日元

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【共同社11月16日電】16日採訪相關人士獲悉，赴日本時在百貨店等地“爆買”高檔品牌手錶和包的中國籍男女等7人受到大阪國稅局的稅務調查，被指構成免稅品非法轉賣，受到了徵繳消費稅總計約7.6億日元（約合人民幣3840萬元）的處分。 7人可能是受雇於在日本國內有據點的某商家，作為買手多次購入高額商品。據分析，其目的是轉賣，從而賺取消費稅部分的利潤。 根據《消費稅法》規定，僅限入境不滿6個月購買的伴手禮或回國後自用的日用品等允許免稅，但以營利為目的轉賣是違法的，成為徵繳處分的對象。 據相關人士稱，上述7人2020年起以旅遊等目的短期逗留日本，在大阪市內百貨店等大量購買總計約77億日元的奢侈品。有關這些商品，7人表示已作為伴手禮寄往海外，但相關證明文件已丟棄。大阪國稅局決定處以徵繳消費稅的處分，但7人僅繳納了共約200萬日元並已回國。 日本2020年4月實施免稅手續電子化後，購買免稅品的顧客的護照信息和購買記錄被傳至國稅廳，與海關共享數據。大阪國稅局與海關攜手調查後發現，7人大量購買類似的高額商品，但並無將商品寄往海外的跡象等，進而查獲此案。（完）