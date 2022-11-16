美光科技在廣島開始量產尖端存儲器DRAM

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【共同社11月16日電】美國半導體巨頭美光科技的子公司“日本美光存儲器公司”（廣島縣東廣島市）16日開始在該市的廣島工廠啟動最尖端DRAM（動態隨機存取存儲器）的量產。受日本政府的支援，進一步加強了國內生產能力。 DRAM是用於保存數據的“半導體記憶體”的一種。量產的最新款名為“1β”，與上代產品相比電力效率和記憶密度分別提升了約15%和約35%。主要面向智能手機出貨，明年還將在台灣啟動量產。日本政府9月為夯實國內半導體的生產基礎，宣佈將最多補助464億日元（約合人民幣23億元）用於廣島工廠增強設備。 美國美光科技總裁兼首席執行官（CEO）梅赫羅特拉等人出席了量產啟動儀式。他在儀式上表示，“美光的技術將引領世界，支撐國家的半導體和所有產業。” 日本前經濟產業相、眾議員甘利明發表視頻寄語稱：“半導體在安保和經濟領域極其重要。願廣島工廠作為最尖端的開發基地興盛起來，成為不僅是日美，乃至西方合作的象徵。” 廣島工廠是經營破產的爾必達公司原來的主力工廠，美光於2013年收購。2019年開始建設新廠房等，致力於尖端技術產品DRAM的生產。（完）