日本國交省宣佈恢復接納訪日遊輪

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【共同社11月16日電】日本國土交通省15日宣佈恢復接納國際遊輪。行業團體制定的新冠病毒預防指針寫明，在出現感染者後，若船醫認為能夠阻止疫情擴大，就可在船內隔離並繼續航行。政府力爭2025年訪日遊客恢復到新冠疫情前水平（2019年為3188萬人），希望通過恢復接納遊輪來帶動遊客人數回升和停靠地周邊的消費擴大。 另一方面，如何應對類似停靠橫濱港的“鑽石公主”號遊輪發生的新冠集體感染成為難題。美國CNN電視台報道稱，本月在澳大利亞出現了約800名乘客陽性的遊輪集體感染。國交省負責人表示“將參考此事並思考應對方法”。 據日本國際遊輪協議會介紹，明年3月以後，外國輪船公司停靠國內港口的遊輪預定有166艘。國內公司中，商船三井客船的遊輪計劃今年12月從橫濱港出發，經新加坡等地後明年1月返回橫濱。 預防指針寫明，若有乘客疑似感染，就包括密切接觸者在內實施檢測。若為陽性則迅速隔離，並確認其他乘客的健康狀態，向檢疫所報告。 若船醫認為能夠封堵住，那麼也允許繼續隔離陽性人員等，不讓其在停靠港口下船。國交省稱“若病情有可能危急，則要求相關地方政府提供醫療援助等”。若感染人數達到全部乘客船員1成以上，則縮短航行日程。 乘坐遊輪的訪日遊客2019年達到215萬人。按各個港口的停靠次數來看，那霸以251次居首，之後是博多的205次和長崎的178次。（完）