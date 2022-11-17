10月訪日外國人增至約49萬人

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【共同社11月16日電】日本國家旅遊局16日公佈的估算數據顯示，10月訪日外國人數是上年同期的22.5倍，為49.86萬人。10月11日邊境口岸對策大幅放寬，人數回升基調變得鮮明。與新冠疫情前的2019年10月相比則減少80.0%，首次擺脫了自2020年3月以來一直持續的較2019年同期減少逾90%的情況。不過，“第八波”疫情是擔憂因素，政府加強了警惕。 與9月的訪日外國人數（20.65萬人）相比，10月增至了2.4倍。10月的觀光目的入境約為28.89萬人，是9月的15倍多，推升了總人數。 日本10月11日起解禁了個人自由行，恢復了短期逗留免簽證措施，入境政策基本重返疫情前水平。 觀光廳長官和田浩一在記者會上表示，預計11月會進一步增加。 10月訪日外國人數按主要國家和地區來看，韓國最多，達12.29萬人，之後是美國5.32萬人、香港3.62萬人。維持新冠清零政策的中國大陸為2.15萬人。（完）