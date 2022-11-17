美國發射火箭開展無人繞月測試 日本探測器一同升空

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【共同社華盛頓11月16日電】美國國家航空航天局（NASA）為載人探月開發的“獵戶座”飛船隨著大型火箭“太空發射系統”於16日凌晨1點47分（日本時間16日下午3點47分）發射升空。此次為無人飛行測試。發射在美國佛羅里達州肯尼迪航天中心實施，作為能夠載人的飛船計劃飛離地球距離達到迄今最遠的45萬公里，然後於12月11日返回地球。 據NASA消息，獵戶座飛船已按計劃與火箭分離，發射取得了成功。 飛船載有力爭作為日本的探測器首次到達月表的超小型探測器“OMOTENASHI”。OMOTENASHI計劃以180公里的時速衝向月表，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）估計成功率為60%。飛船還載有力爭飛往月球背面的探測器“EQUULEUS”。 火箭在8月嘗試進行發射，但由於相繼出現發動機傳感器故障及燃料洩漏、氣象條件不佳，因而多次延期。飛船在與火箭分離後加速，將在大約5天後達到月球附近。發射成功後，NASA局長納爾遜在記者會上對此次發射給予最佳的“A+”評價，並毫不鬆懈地表示：“到這裡走了很久。今後的路還很長。” 該飛行測試是日本也參加的國際探月“阿爾忒彌斯計劃”的第一階段，目的是檢驗能夠在月球與地球間安全往返。今後力爭在2024年實現載人繞月，2025年達成阿波羅計劃以來時隔53年的登月。之後將開展建設繞月基地和運用探測車大範圍調查資源等活動並逐步升級，預計持續約15年。（完）