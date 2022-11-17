焦點：公平交易委調查IT巨頭新聞使用費是否合理

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【共同社11月17日電】日本公平交易委員會16日發佈消息稱，已啟動以新聞發佈為對象的實際情況調查。將調查雅虎、美國谷歌等IT巨頭運營的新聞網站向提供新聞的媒體機構支付的使用費是否存在不合理過低情況，並確認是否存在《反壟斷法》和競爭政策上的問題。預計調查為期約1年。委員會將根據結果提出需改善之處，促進網站運營商與媒體機構的談判。 雅虎新聞等新聞網站彙總刊登報社、電視台等媒體採訪和發佈的新聞。網站運營商根據新聞的瀏覽數等向媒體支付相應的使用費。 交易委向約300家媒體發送了調查問卷，詢問與網站運營商的合同內容、不滿之處等。還將向雅虎等相關人士詢問情況。 此外還將確認在互聯網搜索新聞時，新聞網站被顯示在結果頂部、而發佈新聞的媒體則顯示在下面的情況是否屬於不當做法。 事務總長小林涉16日在例行記者會上就網站運營商表示：“若給媒體造成不當損失，那麼提供高質量的內容將變得困難。” 雅虎發表評論稱：“將全力配合公平交易委的調查。” 交易委以往也曾就媒體與IT企業的交易實施過調查。去年2月公佈的報告指出，希望IT企業對新聞使用費的計算標準等進行說明。然而，之後通過對媒體的詢問等發現事態並未改善，為採取具有實效性的對策，交易委決定展開詳細調查。（完）