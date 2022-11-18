厚勞省專家組織認為新冠重症和死亡人數趨增

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【共同社11月17日電】在日本新冠病毒單日新增感染人數持續在10萬人左右的形勢下，向厚生勞動省建言獻策的專家組織17日開會，彙總分析稱“老年人感染人數增加，重症患者和死亡人數也趨於增多”。專家組織還指出病床使用率在全國來看呈上升趨勢。厚勞省出示的統計數據顯示，截至16日的最近一週報告的全國感染人數是上週的1.24倍，山口以外的其他46個都道府縣均為增加。 厚勞相加藤勝信在會議上指出，雖然速度放緩但感染人數趨增，“有可能導致所說的（疫情）第八波”，對下一波疫情到來表示擔憂。 厚勞省的統計數據顯示，較上週增幅較大的是高知（1.46倍）和山梨（1.39倍）等。最近一週每十萬人中的感染人數方面，全國平均為435人，最多的北海道高達1093人，山形為860人，長野為852人，東日本地區增長明顯。據共同社統計，北海道和長野在16日均創新高，疫情更加明顯。 上述2個道縣和愛知、三重等各地知事認為“迎來了第八波”，警惕感高漲。 國立感染症研究所的病毒種類估算結果顯示，11月中旬奧密克戎毒株的亞型“BA.5”佔51%，兩個亞型基因信息混合重組的“XBB”佔30%，BA.5的分支“BQ.1”佔16%。 對於同時流行令人擔憂的流感，則指出雖然從全國來看處於較低水平，但是在關西地區，就診患者人數和班級停課的設施數量趨於增加，需要加以關注。（完）