日本將派一名宇航員進入美國主導的新太空基地

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【共同社11月18日電】日本文部科學相永岡桂子18日與美國國家航空航天局（NASA）局長納爾遜在線舉行會談，簽署了一名日本宇航員進入美國主導建設的繞月新基地“門戶”的日美協定。這被視為對日方物資運輸等貢獻的回報。但進入基地的目的並非登月，日本宇航員登月事宜有待今後磋商決定。 永岡也表示願為美國計劃的國際空間站（ISS）延長使用至2030年提供協助。目前的使用期限為2024年。 在當天的簽署儀式上，永岡致辭稱：“日美的合作終於將邁出具體的一步。願繼續在探月活動上強化合作關係。”納爾遜回應稱：“日本是重要的夥伴。” 一同出席的日本宇航員大西卓哉意氣風發地表示：“新時代的帷幕已經拉開。將努力磨練自己以適應任何任務。” 根據日美的協定，新太空基地居住艙使用的電池供應和用無人貨運飛船進行的物資運輸由日方負責。目標是從2030年前後起運輸4噸物資。 據悉，第二名起的日本宇航員進入新基地開展活動的事宜將與日方負擔的追加物資補給等工作相結合進行磋商。 新太空基地的建設是日本也參與的國際探月“阿爾忒彌斯計劃”的一部分。日本政府向美國強調日方的積極貢獻，力爭成為繼美國之後全世界第二個登陸月球表面的國家。 參與ISS運營的日美、俄羅斯、歐洲等此前就使用到2024年達成協議，近期美國向日本和歐洲謀求合作欲延長使用期限。之前外界認為日本表示願意合作是既定路線，但情況因俄烏衝突而改變，日本政府迄今謹慎地開展了...