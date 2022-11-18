純電動汽車紛紛亮相美國洛杉磯車展

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【共同社洛杉磯11月18日電】在美國西部洛杉磯舉辦的國際汽車展會“洛杉磯車展”17日迎來媒體日，應對日益嚴格的環保法規的純電動汽車（EV）紛紛亮相。氫動力超級跑車等注重環保的新興企業新技術引發關注。美國市場上需求旺盛的高性能版新款車也有展示。車展18～27日面向公眾開放。 豐田汽車公司首次公開了EV專用品牌“bZ”系列的小型SUV樣車。該車較5月在日本發售的SUV“bZ4X”更小，車內顯示設備採用了可視性更高的有機EL面板。 負責人表示，面向EV普及“將構建品種齊全的產品線”。時隔約7年全面改良的“普銳斯”新款也亮相車展。 其他展出的EV還有韓國現代汽車公司的“IONIQ 6”、歐洲菲亞特公司的“500e”等。日產汽車公司展示了EV“艾睿雅”等。新興企業方面，美國Hyperion公司展示了氫動力燃料電池車（FCV）的超級跑車。 此外，斯巴魯公司展示了主力車型“IMPREZA”新款，保時捷公司展示了越野行駛性能優秀的跑車“911 Dakar”。（完）