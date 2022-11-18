世博會大阪館建設費增至約99億日元

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【共同社11月18日電】日本大阪府知事吉村洋文18日就大阪府、大阪市和關西經濟界在2025年大阪・關西世博會上聯合出展的“大阪館”建設費用表示，將以約99億日元（約合人民幣5億元）與預定施工方簽署合同。由於府和市此前估算得太樂觀，再加上材料費高漲的影響，金額膨脹至最初估算的1.4倍。將於本月內簽約。吉村在大阪府政府大樓內接受媒體採訪時透露了此事。 府和市最初估算的建設費約為73億日元，但9月成為預定施工方的承建巨頭“竹中工務店”出示的金額約為195億日元。通過更改形狀特殊的玻璃屋頂的材料等縮減費用後，金額壓縮至約115億日元，還探討了進一步減少成本。 鑑於材料價格高漲，府和市在補充預算裡增加列入了共計約41億日元的負擔金額。 吉村表示：“為了在維持展館功能和形象的同時壓縮成本，正在展開協調。世博會的目的是實現未來社會，我們爭取不要弄得寒酸。”大阪市長松井一郎就屋頂向媒體介紹稱“從構思上來看將是一樣的，沒有問題”。（完）