調查：日本應屆生就業內定率恢復至74.1%

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【共同社11月19日電】18日從日本厚生勞動省和文部科學省的調查獲悉，截至10月1日，明年春季畢業並有意求職的應屆大學生的就業內定率為74.1%，較上年同期增加2.9個百分點。這是1996年開始調查以來排名第四的高水平。厚勞省負責人表示：“企業的用人意願高漲，新冠疫情給招聘造成的影響已趨於穩定。” 少子化帶來的勞動力短缺也可能是內定率上升的背景因素。短期大學增加12.4個百分點，恢復至45.9%。專科學校（專門課程）僅增加0.6個百分點至55.3%。 此外，厚勞省近日彙總的截至9月底的高中生就業內定率為62.4%，較上年增加0.4個百分點。 大學生內定率的調查以全國62所國公私立大學的4770人為對象，通過電話或面談方式實施。按性別來看，男生為72.7%（增加2.0個百分點），女生為75.7%（增加4.0個百分點）。按文理科來看，文科為73.5%（增加2.7個百分點），理科為76.6%（減少4.0個百分點）。 疫情影響較大的2020年截至10月1日的大學生內定率為69.8%，跌幅僅次於雷曼危機後的2009年。（完）