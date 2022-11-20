61%的人對同時接種新冠和流感疫苗感到擔心

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【共同社11月20日電】20日從日本民間調查結果獲悉，關於同時接種新冠疫苗和季節性流感疫苗，總計61.3%的受訪者感到擔心。詢問擔心的具體內容（可多選），回答稱“不良反應”的比例最高，達到86.9%。 新冠“第八波”疫情和流感有可能同時流行。政府提出見解稱同時接種上述兩種疫苗也沒有問題，希望更多的人能夠接種以防備同時流行。或許需要就不良反應和安全性進一步提供信息。 市場調查公司“MACROMILL”（東京）10至11月在網上展開調查，一千名20至74歲網民做出了回答。 關於同時接種，回答稱“非常擔心”的人佔比21.2%，“有些擔心”佔比40.1%。表示“完全不擔心”佔比9.8%，“不太擔心”佔比28.9%。 關於擔心的具體內容，其他還有“實效性（效果和作用）”佔比34.7%，“自己認為有風險”佔比31.5%。 進行新冠疫苗個別接種的醫療機構有些可以接種流感疫苗，此外東京及鳥取縣等還開設了可同時接種的集體接種會場。 關於流感以外的疫苗，原則上不允許與新冠疫苗同時接種。據厚生勞動省稱，需要間隔13天以上。（完）