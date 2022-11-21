美軍無人偵察機MQ-9在鹿屋航空基地啟用

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【共同社11月21日電】美軍21日啟用了在日本海上自衛隊鹿屋航空基地（鹿兒島縣鹿屋市）臨時部署的無人偵察機“MQ-9”。鑑於對台灣突發事態的擔憂加劇，此舉旨在強化西南方面的警戒監視，牽制加強海洋活動的中國。 據日本防衛省和美軍介紹，MQ-9全長約11米、主翼寬約20米。飛行最大高度約1.5萬米，滯空時間為32小時，將以東海為主要活動區域。機上搭載天氣惡劣時也能實施觀測的傳感器等，可不分晝夜捕捉艦船行蹤和船員在甲板上的行動。據稱噪音與單螺旋槳飛機相當。 該基地部署8架MQ-9，有負責無人機操控和維護的隊員150至200人駐留。起降時由身在基地的飛行員通過無線通信操控，飛行途中則從美國經由通信衛星遠程操控。據稱，通過連續運用多架MQ-9，能夠做到無間收集情報。 美軍強調該無人機“不搭載武器”。根據防衛省與鹿屋市今年7月締結的協定，運用時間“定為一年，不進行延長”。預計在2023年11月完成撤出。據稱未考慮美軍使用基地的常態化。 防衛省向鹿屋市通知MQ-9啟用日期的本月18日，美軍男性士兵在該市發生交通事故。市政府此前就已要求美軍貫徹好安全工作，市長中西茂向防衛省負責人要求防止此類情況再次發生。（完）