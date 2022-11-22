關電一員工代替他人參加網絡應聘考試被逮捕

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【共同社11月22日電】22日對東京警視廳採訪獲悉，大阪市一名男性因代替申請人參加企業招聘的網絡考試而被警視廳逮捕，該男子交代稱“從約4年前起代考了4000次左右”。據警視廳透露，該男性是關西電力公司職員（28歲），其承認嫌疑稱“對學生和企業做了壞事，對此進行反省”。 警視廳22日還以涉嫌非法製作個人電磁記錄並提供給他人使用為由，將委託代考的一名大四女學生（22歲）資料移送檢方。據悉該女生承認嫌疑稱：“自己參加考試的都未被錄用。今後將靠自己的實力去做。” 據警視廳介紹，該男性職員今年通過社交網站（SNS）接到總計約300人的委託，委託人告知其考試用的ID、密碼等，他代考了總計約1000家企業的測試。他以每門科目約2000日元（約合人民幣100元）的價格接單，作為報酬可能總計獲利約400萬日元。該男性交代稱：“起初是為賺點零用錢，但有學生表示感謝，我感受到了回報。” 該職員涉嫌於4月代替女學生參加了信用卡公司的網絡考試，本月21日被捕。該職員畢業於京都大學並修完京大研究生院課程。（完）