日政府設立專家會議探討修改外國人才接納制度

Newsfrom Japan

【共同社11月22日電】日本政府相關閣僚會議22日決定設立專家會議，探討修改外國人技能實習制度和特定技能制度。在技能實習生遭毆打等侵犯人權事件頻發的同時，如何確保優秀人才也成為課題。年內將召開首次會議，就外國人才接納制度展開廣泛討論。 據出入國在留管理廳透露，專家會議將由日本國際協力機構（JICA）理事長田中明彥任主席，成員包括大學教授、地方政府首長等15人。會議將以每月一次的頻率召開。 專家會議計劃明年春季前後彙總中期報告，秋季前後向相關閣僚會議提交最終報告。之後相關省廳將根據報告推進具體的制度設計。 在前法相古川禎久設立的聽取專家意見的省內學習會上，關於技能實習制度，工資和技能錯配及大量實習生為了赴日而借債等情況被視為問題。預計專家會議將在上述討論的基礎上展開對話。 學習會上有專家對技能實習制度表示肯定，但也有意見要求廢除該制度，估計專家會議將就是否要做出根本性修改等進行探討。 官房長官松野博一22日在相關閣僚會議上表示：“期待專家會議能在保持緊迫感的同時，就如何妥善接納外國人才展開活躍討論。”（完）