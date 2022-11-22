日本文科相首次對原“統一教會”行使質詢權

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【共同社11月22日電】日本文部科學相永岡桂子22日對“世界和平統一家庭聯合會”（原“統一教會”）行使了基於《宗教法人法》的“質詢權”。當天向其郵寄了要求就組織運營、財產和收支進行報告的文件。回答期限為12月9日。這是1995年修改該法加入調查權限以來的首次行使。文化廳把申請發出解散命令也納入視野，還設想在詳查該教會回答的基礎上於年內追加調查。 質詢權在疑有“明確被認定違反法令、顯著損害公共福利的行為”等時可以行使。此類行為可能會被發出解散命令。永岡在22日內閣會議後的記者會上表示，在行使質詢權的同時，“將推進從相關人士處收集信息，弄清楚伴有具體證據和資料的客觀事實”。 原統一教會稱“將按照文科省的意向，真心誠意地對待”。 宗教法人有義務向政府主管部門提交領導層名冊、財產目錄和收支計算書。據文化廳透露，除了這些，還將要求提交有關教會運營規定的書面材料和賬冊，以此來查明組織的決策機制和資金流向。 在調查中，針對認定原統一教會存在有組織的違法行為以及負有法律責任的22起民事判決，文科省將把握詳情。（完）