調查顯示日本動漫宅人達685萬人

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【共同社11月23日電】日本市場調查公司矢野經濟研究所（東京）近日彙總的各領域“御宅族”人口估算顯示，國內最多的是動漫宅人，約達685萬人。第二位是上年調查中居首的漫畫，約648萬人。第三位和第四位分別是電子遊戲（約454萬人）和“愛豆”偶像（約361萬人），但遠不及前兩位，給人以動漫和漫畫文化廣泛滲透的印象。 該調查7至8月在網上實施，對象為居住在國內的1萬名15至69歲網民。對於表示“自認為是宅人”或“別人認為我是宅人”的受訪者，列舉手辦及同人誌、模型等26個領域，詢問了熱衷的對象領域（可多選），由此估算出國內的整個相關人口。 2020年8月和2021年8月實施的調查顯示，漫畫均佔首位，動漫排在第二。關於動漫和漫畫吸引人氣的理由，熊本大學研究生院副教授日高利泰表示：“通過定額制服務等，不用花很多錢就能在任何地方用手機看（動漫）或讀（漫畫），可能是這一潮流產生了影響。” 此次的調查結果中動漫超過了漫畫，日高認為：“可能是新冠疫情下人們在家時間增多，看動漫的人增加了。” 調查中還詢問了御宅活動年消費額，在御宅人數前十位的領域中，愛豆領域最多，人均93704日元（約合人民幣4741元）。據分析，演唱會門票及交通費、購買周邊商品的費用等推升了消費額。 其他領域中消費額較高的還有，迪士尼相關53274日元，電子遊戲48504日元，手辦43964日元。（完）