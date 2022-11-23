獨家：日本政府將任命網絡防禦總負責人

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【共同社11月23日電】多名日本政府相關人士23日透露，政府將設立新組織承擔指揮防禦網絡攻擊的司令塔功能，並任命總負責人，已就此展開協調。新組織將吸納設在內閣官房的“內閣網絡安全中心”（NISC）的職能並擴充權限，統管自衛隊及警察廳的相關部隊。總負責人與美歐網絡安全機構一把手協調，以加強應對能力。2024年度將啟動安保相關新的預算框架，包括完善網絡防禦體制。 日本至今為止由省廳及企業進行個別應對，政府認為構建打破縱向分割的統一體制、與美歐加深合作是當務之急。力爭賦予新組織旨在防止網絡攻擊的“能動性網絡防禦”權限。該構想將寫進12月修改的《國家安全保障戰略》等安保3份文件。 不過有意見指出，引進能動性網絡防禦將侵犯《憲法》第21條保障的通信秘密。 新組織設在內閣官房國家安全保障局（NSS）旗下的方案較為有力，負責指揮自衛隊網絡防衛隊和警察廳網絡警察局。NISC的一把手由事務次官級的內閣助理官房長官兼任，但考慮提高級別。美國去年新設職位統管網絡安全部門，任命了國家網絡總監，深化各部門協作。 NISC正在力爭與相關省廳及擁有重要基礎設施的民間企業之間共享信息。此前網絡防衛隊負責防衛省內的網絡防禦，網絡警察局的職責是情報分析和搜查指導，相關省廳及民間企業各自進行網絡防禦。（完）