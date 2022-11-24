東京都多摩地區就井水污染啟動血檢

Newsfrom Japan

【共同社11月24日電】日本市民團體“查明多摩地區有機氟化物（PFAS）污染之會”23日在立川市召開記者會表示，由於東京都多摩地區用作自來水水源的井水中檢出了有害的有機氟化物“PFAS”，已經啟動居民血液檢查。目的是查明原因和鎖定污染源，正在招募18歲以上的參加者。 美軍的泡沫滅火劑中含有PFAS。在神奈川縣及沖繩縣，美軍基地周邊的自來水水源以及排放的水中等檢出過PFAS。據該團體介紹，雖然有觀點認為在多摩地區檢出也是因為有美軍橫田基地，但因檢出地點遠離基地、再加上地下水系複雜，因果關係不明確，因此認為要鎖定污染源，血檢必不可少。 PFAS是有機氟化物的總稱。據東京都透露，其中的PFOA及PFOS自2005年以後在多磨地區的一部分水井中檢測到了較高濃度，國分寺、府中等各市有淨水廠曾停止取水。東京都負責人表示“雖然原因不明，但現在的自來水水質沒有問題”，正在推進地下水調查。 該團體成員根木山幸夫（75歲）在記者會上指出：“多摩地區基本上使用地下水。將通過檢查明確今後需要的對策，要求日本政府和東京都調查原因並去除污染。” 血檢計劃今後在國分寺市及國立市等7～8處會場實施，規模為數百人，由在全國調查PFAS污染的京都大學副教授原田浩二（環境衛生學）負責分析，在明年得出結果。（完）