詳訊：世界盃小組賽日本逆轉戰勝德國

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【共同社杜哈11月24日電】卡達世界盃足球賽23日進入第4天賽程，多場小組賽在杜哈的哈裡發國際體育場等處舉行。E組首場比賽中，世界排名第24的日本隊2比1戰勝世界排名第11、奪冠4次的勁旅德國，取得了開門紅。在下半場落後1球的形勢下，堂安律與淺野拓磨各進1球。在1993年日本痛失首次參加世界盃機會的杜哈賽場上，此次則以完美開局朝著突破歷史最好成績八強的目標邁進。 主教練森保一在記者會上自豪地表示，“說這是歷史性的瞬間、是勝利也不過分”，“我想，我們的勝利讓人大吃一驚，但日本足球的水準正在向世界靠攏。” 在重要的首戰中進球的堂安激動地說“我想像著自己會成為英雄，進行了訓練”，淺野回顧自身驚豔表現說“這是果斷射門的結果”。此次是日本隊首次在世界盃逆轉取勝，也是第3次對陣昔日冠軍隊的首場勝利。日本隊在此前取得開門紅的2002年日韓、2010年南非和2018年俄羅斯世界盃上，均成功晉級十六強。 E組另一場比賽中，西班牙7比0大勝哥斯大黎加。如果暫列小組第二的日本在27日擊敗哥斯大黎加，西班牙戰勝或者戰平德國，那麼日本隊就將晉級十六強淘汰賽。 雖然賽前預測勁旅德國隊占優的較多，但森保一在下半場積極指揮，變換陣容並換上攻擊型球員等促成了逆轉。森保一不忘向對手致敬，表示感謝稱“許多教練和優秀球員從德國來到日本，幫助我們發展”。他還鼓舞賽後圍成圓圈的球員們說，面向第二場比賽，“希望不要時喜時憂，要...